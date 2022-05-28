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Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Такого поворота в россии не ожидал никто!

Власти КНР затребовали подтверждение что импортные самолеты роzийских перевозчиков официально Сняты с регистрации за рубежом. Проще говоря - НЕ УКРАДЕНЫ.

Естественно, таких документов не нашлось и Китай запретом обеспечил соблюдение МЕЖДУНАРОДНОГО законодательства.

Теперь остаются только друзья по авиаХламу и авиаКаннибализму

Источник: facebook.com

Автор: Maxim Gaiduk

Новости портала «Весь Харьков»

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