Китай закрыл небо для Boeing и Airbus российских авиакомпаний

Такого поворота в россии не ожидал никто!

Власти КНР затребовали подтверждение что импортные самолеты роzийских перевозчиков официально Сняты с регистрации за рубежом. Проще говоря - НЕ УКРАДЕНЫ.

Естественно, таких документов не нашлось и Китай запретом обеспечил соблюдение МЕЖДУНАРОДНОГО законодательства.

Теперь остаются только друзья по авиаХламу и авиаКаннибализму

Источник: facebook.com

Автор: Maxim Gaiduk

Новости портала «Весь Харьков»