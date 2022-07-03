Китайська домогосподарка 10 років публікувала у Вікіпедії вигадану історію Росії

У російських пропагандистів є серйозна конкурентка. Жительці Китаю здалися неповними наявні матеріали про історію Росії, тому вона вирішила їх підкорегувати. Однак занадто сильно захопилась і... написала 200 статтей.

Авторка матеріалів була відома в мережі під ніком Zhemao. Усі 10 років ніхто не помічав, що вона пише повну нісенітницю. Хоча, враховуючи, що "офіційна" історія Росії й без того є суцільним фейком місцевих пропагандистів, воно й не дивно.

*У світі фантазій

"Кар'єру" в галузі вигаданої історії вона почала у 2010 році з кількох публікацій про династію Цин. Жемао вигадувала свої сюжети довкола реальної історичної фігури – корумпованого чиновника Хешена. Проте вже у 2012 році звернула увагу на історію Росії, редагуючи наявні статті про російського царя Олександра I у китайській Вікіпедії. Звідти вона поступово поширила сфабриковані історії на інші матеріали, змішуючи реальне й вигадане.

Одна з найпримітніших її вигадок обертається довкола неіснуючої срібної шахти Кашин, через яку нібито розпочалася боротьба між Московським та Тверським князівствами. Останнє, свого часу відкривши її, створило довкола процвітаюче місто, яке поставляло срібло до Європи. Zhemao також стверджувала, що на копальнях працювало близько 30 000 рабів. Такий нечуваний успіх зробив шахту важливим ресурсом для тверських князів, але також спокушав могутніх князів московських, які намагалися захопити її під час серії воєн, що тривали з 1305 по 1485 рік. Історія завершується у 18 столітті, коли ресурси було вичерпано, а саму шахту закрито.

● Як зазначає джерело, одну з найбільших містифікацій в історії Вікіпедії розкрив письменник-фантаст Їфан (Yifan), який завітав до китайської Вікіпедії у пошуках натхнення.

● Там він і наткнувся на історію про шахту Кашин, зацікавився й почав вивчати питання глибше, занурюючись у численні битви та персоналії, якими Жемао наповнила статтю. Однак що більше Їфан вивчав питання, то більш дивним воно йому здавалося.

● З'ясувалося, що російськомовні версії матеріалів були коротшими китайських еквівалентів або й узагалі були відсутні, а гіперпосилання з уривка про середньовічні методи видобутку срібла вело на статтю про видобуток срібла у XXI столітті.

● Згодом він виявив, що такої шахти взагалі ніколи не існувало, хоча саме місто, в якому вона нібито була розташована, дійсно існує в Росії. Крім того, у китайському варіанті з'являються постаті, яких немає у російськомовному варіанті, перемішуючись із реальними людьми, що жили в той час.

*За справу береться Вікіпедія

Розслідування, проведене Вікіпедією, показало, що Zhemao була лише одним з чотирьох "маріонеткових облікових записів", створених китаянкою для фальсифікації історії. Авторка використовувала кожну з цих "особистостей" для надання достовірності трьом іншим, посилаючись на свої ж статті. Тепер усі заблоковані. Виявилось, що за більш ніж 10 років авторка написала кілька мільйонів слів фальшивої російської історії, створивши 206 статей, і попсувала сотні інших.

Згідно з біографією Жемао, яку авторка теж вигадала, вона є дочкою дипломата, який працював в Росії, має науковий ступінь з російської історії та стала громадянкою Росії після того, як вийшла заміж за росіянина.

Згідно з офіційною заявою, станом на 17 червня більшість матеріалів, створених Жемао в китайській Вікіпедії, вже видалені. Кілька записів відредагували сторонні автори, тому залишаються на сайті. Правки в інших наявних статтях були відкликані.

*Жемао перепрошує за свій вчинок

Авторка, справжнє ім'я якої джерело так і не назвало, опублікувала лист із вибаченнями на своїй сторінці в англійській Вікіпедії. Вона пише, що насправді є домогосподаркою, працює повний робочий день, має тільки вищу освіту, а її мотивацією було вивчення історії.

Більшість записів жінка робила для того, щоб заповнити прогалини, залишені її першою парою записів.

Як кажуть, щоб збрехати, потрібно збрехати ще більше. Мені не хотілося видаляти сотні тисяч слів, які я написала, але в результаті я втратила мільйони слів, і коло академічних друзів розпалося. Неприємності, які я заподіяла, важко виправити, тому, можливо, постійна заборона – це єдиний варіант. Моїх нинішніх знань недостатньо, щоб заробляти на життя, тому в майбутньому я буду вчитися ремеслу, чесно працювати й більше не буду займатися подібними туманними речами, – написала Жемао.

У мережі авторку вигаданої російської історії назвали китайським Борхесом. У той час як деякі редактори Вікіпедії попередили, що інцидент "похитнув довіру до нинішньої китайської Вікіпедії", багато користувачів похвалили талант і наполегливість Жемао, заохочуючи її опублікувати в майбутньому роман.

Це дійсно приголомшливо – винайти самодостатню історичну логіку з такими деталями, як усілякий одяг, гроші та посуд, – написав один користувач на платформі мікроблогів Weibo.

Ні Жемао, ні Фонд Вікімедіа, який керує Вікіпедією, не відповіли на запити про коментарі для Sixth Tone.

Источник: tech.24tv.ua

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