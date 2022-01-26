Китайские власти обвинили компанию Джека Ма в коррупции

В Китае на госканале вышел документальный фильм, в котором утверждается о существовании коррупционных схем компании миллиардера Джека Ма Ant Group.

О коррупции в компании рассказал Чжоу Цзяньюн — чиновник, который был арестован в августе 2021 года за коррупцию. Также в фильме были показаны документы, которые подтверждают инвестиции подразделения Ant Group в компании брата Цзяньюна в 2019 году на $489 тысяч. Автор фильма заявляют, что после этой сделки компания купила землю в Ханчжоу за $819 за м² при рыночной цене в $7,1 тысячи за м².

Государственная комиссия китайской компартии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилить контроль над крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом». В 2020 году власти Китая отменили IPO Ant Group и оштрафовали Alibaba на $2,8 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства.

Источник: internetua.com

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