Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 151

Китайские власти обвинили компанию Джека Ма в коррупции

Китайские власти обвинили компанию Джека Ма в коррупции

В Китае на госканале вышел документальный фильм, в котором утверждается о существовании коррупционных схем компании миллиардера Джека Ма Ant Group.

О коррупции в компании рассказал Чжоу Цзяньюн — чиновник, который был арестован в августе 2021 года за коррупцию. Также в фильме были показаны документы, которые подтверждают инвестиции подразделения Ant Group в компании брата Цзяньюна в 2019 году на $489 тысяч. Автор фильма заявляют, что после этой сделки компания купила землю в Ханчжоу за $819 за м² при рыночной цене в $7,1 тысячи за м².

Государственная комиссия китайской компартии по борьбе со взяточничеством заявила, что усилить контроль над крупнейшими интернет-компаниями страны, «чтобы разорвать связь между властью и капиталом». В 2020 году власти Китая отменили IPO Ant Group и оштрафовали Alibaba на $2,8 миллиарда за нарушение антимонопольного законодательства.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Україна опустилася в рейтингу "Індекс сприйняття корупції"
Сегодня 09:57    158
Установленная мощность солнечной энергетики КНР достигла 306 ГВт по итогам 2021 г
24.01.2022 07:26    201
СБУ викрила чиновницю однієї з міських рад Одещини на системних вимаганнях хабарів з підприємців
23.01.2022 10:44    329
СБУ заблокувала «фінансовий центр» в окупованому Луганську: 7 років сплачували податки з мільйонних оборотів до «бюджету ЛНР»
22.01.2022 09:57    358
Вимагав гроші від іноземних студентів за невиселення з гуртожитку – підозрюється екскерівник харківського вишу (ФОТО)
22.01.2022 08:59    349
Госаудитслужба при проведении тендеров в «Укравтодоре» нашла нарушения на 12,5 млрд грн
21.01.2022 09:50    256
На Харьковщине бизнесмен незаконно занял земли стоимостью свыше 290 млн грн
21.01.2022 08:55    381
Керівнику відділу Офісу Генпрокурора повідомили про підозру
21.01.2022 07:44    357
СБУ викрила корупційну схему в Київському дитячому діагностичному центрі: серед організаторів – ексзаступниця міністра соціальної політики
20.01.2022 09:12    357
Прокуратура продовжує боротьбу з незаконним видобутком надр: повідомлено про підозру директору шахти (ФОТО)
20.01.2022 08:35    306
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 