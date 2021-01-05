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Китайський мільярдер Джек Ма «зник» після критики фінсистеми країни – ЗМІ

Китайський мільярдер Джек Ма «зник» після критики фінсистеми країни – ЗМІ

Китайський мільярдер і засновник Alibaba Джек Ма кілька тижнів не з'являвся на публіці після того, як розкритикував державну фінансову систему КНР і виступив за реформи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє видання Independent.

Зазначається, що Ма нічого не писав у Твіттері з 10 жовтня.

Крім цього, він не зміг з'явитися у фінальному епізоді шоу талантів Фонду Джека Ма Africa's Business Heroes, в якому 10 африканських початківців-підприємців отримують загальний грант у розмірі 1,5 млн доларів на реалізацію своїх ідей.

Як пише The Financial Times, китайського мільярдера замінили в журі у фінальному епізоді шоу співзасновником Alibaba Люсі Пен, а його фотографія видалена з вебсторінки суддівства.

У новинах також процитували представника Alibaba, який заявив, що Ма більше не може брати участь у фіналі шоу через свій розклад.

Як пише видання, 24 жовтня 2020 року під час виступу на саміті, 56-річний Ма розкритикував банківську систему КНР і закликав до реформ. Він навіть сказав, що китайські банки працюють з менталітетом "ломбарду".

Промова прозвучала всього за кілька тижнів до запланованого первинного публічного розміщення акцій (IPO) Ant Group, дочірньої компанії Alibaba.

Лістинг на фондовому ринку був визнаний найбільшим у світі IPO вартістю близько 35 млрд доларів. Але всього за кілька днів до того, як це сталося, регулятори КНР призупинили його, пославшись на "серйозні проблеми".

Згодом проти компаній мільярдера було здійснено низку дій, включаючи антимонопольне розслідування щодо корпорації Alibaba Group.

Источник: ukrinform.ua

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Темы: Китай

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