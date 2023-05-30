Китайський орбітальний літак випустив у космос загадковий об'єкт

Літак, схожий на Boeing X-37B, щойно приземлився після дев’яти місяців перебування в космосі. Його місія була секретною, і під час неї було випущено апарат, призначення та цілі якого невідомі.

Жодної інформації про цю місію китайський уряд не надає. Державні ЗМІ КНР повідомляють про подію у загальних формулюваннях.

«Повний успіх цього експерименту знаменує собою значний прорив у дослідженнях нашої країни в галузі технологій багаторазових космічних апаратів», — пише Сіньхуа.

Експерти вважають, що китайський літак, ймовірно, схожий на Boeing X-37B — американський космічний літак, який дебютував у 2010 році. Кевін Поллпетер, науковий співробітник Центру військово-морських досліджень, заявив, що X-37B викликало занепокоєння всередині китайського уряду з приводу військового потенціалу повітряного судна.

Згідно зі звітом американської розвідки, літак вивів на орбіту якийсь об'єкт у жовтні. Він зник з радарів у січні, але раптово знову з’явився в березні.

Експерти вважають, що це може вказувати на те, що в літака є якась можливість уникати спостереження.

Джерело: ua.news

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