Китайский реверанс и "сплетни о мобилизации

В последние дни Китай начинает подсвечивать свою дальнейшую неготовность находиться "над схваткой" Запада и России, попутно кидая в сторону НАТО оскорбительные комментарии.

Сейчас акцент Пекина сместился от "вражды с НАТО" к "недопущению ядерной войны", и в этом контексте Китай дипломатически высказывает недовольство российской стороной.

При этом лица, близкие к "интеллектуально-медийной верхушке Китая", предлагают концепцию "Россия выходит из войны, а Запад её не добивает". Это довольно важная позиция по возвращению статуса-кво.

Не могу сказать, что такая переговорная линия возможна (сегодня и Лиз сказала, что ни о каких "территориальных переговорах" не может идти и речи; Россия должна капитулировать, а потом уже Запад решит, отрубать ли голову Кремлю сейчас).

То есть традиционно нейтральная линия Китая с "язвительностью" по отношению к Штатам трансформируется в такую же нейтральную позицию, но с перчинкой для Москвы.

В то же время Иран, будучи одной из частью "чудовищной оси", не признает референдумы, ориентируясь на китайскую линию о территориальном отходе как методе окончания войны.

Остальные звенья китайской коалиции (тот же Казахстан) проводят ещё более жёсткую дипломатическую политику по отношению к нынешним паническим припадкам Путина.

Мобилизация, в свою очередь, проходит всё более сумбурно.

Источники говорят, что членопоклонные молитвы перестают быть "штучным явлением", а превращаются в "тенденцию удовлетворения сексуальных потребностей", что "может нарушить дисциплину в и без того разорганизованной группировке войск".

Кроме того, в рядах мобилизованных вспыхивают конфликты между обладателями оружия и теми, кому оружие и снаряжение не предоставили. Руководство беспокоится, что это может привести к "грабежам" внутри собственной армии.

Более того, как говорят, мобилизованным на подготовку к заброске на фронт дают 3-4 дня. Причем забрасывают "как штрафбат" - на самые горячие рубежи, в первые ряды, в пекло фронта, без оружия и снаряжения.

Джерело: https://t.me/cynic2020/7526

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