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Київ критикує командувача ВМС Німеччини через слова про Крим

Київ критикує командувача ВМС Німеччини через слова про Крим

Окупований Росією Севастополь, січень 2022 року

Україна вважає неприйнятними висловлювання командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха про те, що окупований Росією Крим ніколи не повернеться до складу української держави.

Шенбах раніше заявив, Крим втрачений Україною назавжди.

«Кримський півострів може бути втрачений лише в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які виявлятимуть рішучість в протидії державі-агресору», – ідеться у письмовому коментарі речника МЗС України Олега Ніколенка.

Також речник українського міністерства закордонних справ розкритикував позицію командувача німецьких ВМС про необхідність налагодження діалогу з Росією.

«Навіть намагання зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинно мати свої моральні, політичні та безпекові межі. У цьому випадку ці межі грубо порушені. Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підважують суверенітет та територіальну цілісність України і підривають зусилля із деескалації безпекової ситуації в Європі», – додав Ніколенко.

Німеччина закликає врегулювати ситуацію, яка склалась із концентрацією російських військ біля кордонів України, виключно дипломатичними зусиллями. Виступаючи 17 січня під час першого візиту в Україну міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок повторила відмову своєї країни надавати зброю Україні. Вона послалась на «історичну відповідальність» та рішення коаліційного уряду ФРН не постачати жодної зброї в кризові зони.

Источник: radiosvoboda.org

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