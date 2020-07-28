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Київ. У Печерському райсуді столиці виявили коронавірус

Київ. У Печерському райсуді столиці виявили коронавірус

У співробітників Печерського районного суду Києва підтвердили коронавірусну інфекцію.

Джерело: Пресслужба суду.

Пряма мова: "Повідомляємо учасників судових засідань та відвідувачів суду, що у працівників Печерського районного суду міста Києва підтверджено діагноз COVID-19. Проводиться тестування на COVID-19 контактних осіб та вирішується питання щодо проведення дезінфікуючих та профілактичних заходів у суді".

Деталі: Наразі Печерський райсуд продовжує працювати у штатному режимі.

Разом із тим, відвідувачів просять утриматися від участі у судових засіданнях, якщо це можливо.

Передісторія: COVID-19 також виявили у Господарському суді Одеської області.

Источник: pravda.com.ua

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