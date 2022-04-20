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«Київська мадонна» з метро стала іконою у храмі Неаполя

«Київська мадонна» з метро стала іконою у храмі Неаполя

У католицькомц храмі Неаполя встановили ікону так званої “київської мадонни”.

Про це повідомляє 24 канал.

Жінка, що годувала свою дитинку у київському метро, стала натхненням для ілюстраторки Марини Соломенникової. Тепер цей малюнок став іконою у католицькому храмі.

«Київська мадонна» з метро стала іконою у храмі Неаполя

«Мадонна» — це Тетяна Близняк, яка 25 лютого разом із чоловіком, маленькою дитиною та мопсом ховались у метро.

«Київська мадонна» з метро стала іконою у храмі Неаполя

Зараз родина вже виїхала з Києва і знаходиться у безпеці.

Источник: sprotyv.info

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