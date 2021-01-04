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Кількість жертв авіакатастроф у 2020 році зросла попри Covid-19

Кількість жертв авіакатастроф у 2020 році зросла попри Covid-19

У 2020 році в авіакатастрофах загинуло більше людей, ніж у 2019-му, хоч кількість рейсів стрімко падає через пандемію.

Про це повідомила голландська авіаційна консалтингова компанія To70.

Минулого року загинули 299 людей, а у 2019-му - 257.

За даними ресурсу Flightradar24, торік кількість пасажирських авіарейсів впала на 42%. Адже більшість авіакомпаній були змушені тримати свої літаки на землі.

У своєму пресрелізі To70 вказала, що врахувала всіх загиблих в авіакатастрофах великих пасажирських літаків, включно з аваріями внаслідок "незаконного втручання", наприклад, збиття літаків.

Більшість загиблих (176) - це пасажири і екіпаж літака "Міжнародних авіаліній України", який розбився невдовзі після вильоту з аеропорту Тегерана в січні 2020 року.

Уряд Ірану визнав, що судно помилково збили їхні системи ППО і планує виплатити по 150 тисяч доларів родинам кожної з жертв катастрофи.

Іншою великою аварією стала катастрофа рейсу 8303 Пакистанських авіаліній поблизу міста Карачі (Пакистан). Внаслідок аварії загинули 98 людей. Згідно з первісними звітами, причиною падіння літака став "людський фактор".

To70 виявила, що минулого року кількість аварій впала з 86 до 40. Лише п'ять з цих 40 мали смертельні наслідки.

Водночас відсутність польотів негативно впливає на роботу екіпажів, попереджає консалтингова компанія.

"Втрата навичок стане критичною проблемою для нашої галузі, коли ми повернемося до нормальної роботи", - йдеться у звіті To70.

Найбезпечнішим роком для світової авіації за всю історію спостережень вважають 2017-й. Не було жодної авіакатастрофи зі смертельними наслідками, і лише дві аварії за участі регіональних турбогвинтових літаків, внаслідок яких загинули 13 людей.

Источник: bbc.com

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