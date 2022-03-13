Кількість жертв під час обстрілу Яворівського полігону на Львівщині зросла: 35 людей загинули, понад 100 травмовані

Окупанти запустили по Міжнародному центру миротворчості та безпеки, що у селі Старичі Яворівського району, понад 30 ракет із Саратова (росія), частину ракет збили. Про це повідомляє hromadske.ua із посиланням на Львівську обласну адміністрацію.

Після цього авіаудару міністр оборони Олексій Резніков вкотре закликав країни НАТО закрити небо над Україною.

«Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Інформація про постраждалих уточнюється. Це нова терористична атака на мир та безпеку поблизу кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо», – наголосив він.

Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький оприлюднив уточнену інформацію щодо обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки у Яворові.

«На 12:00 майже всі пожежі на території Міжнародного центру ліквідовані, вибухотехніки та інші фахівці дообстежують територію, розібрали велику частину завалів. Відтак, мушу повідомити, що, на жаль, ми втратили більше героїв: 35 людей загинули унаслідок обстрілу центру миротворчості та безпеки. Ще 134 з різним ступенем ураження перебувають у шпиталі», – йдеться у повідомленні.

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