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Кількість жертв ранкового артобстрілу зросла

Кількість жертв ранкового артобстрілу зросла

За оновленою інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, на цю хвилину внаслідок денного обстрілу Харкова постраждали 28 людей, серед них дитина 16 років. 3 людей загинули.

Стан 16-річної пораненої внаслідок обстрілу Харкова вранці 11 липня — середньої тяжкості, повідомили у Харківській ОВА. Усі 28 поранених мають ушкодження різного ступеня тяжкості, переважно — це вибухові травми, повідомили в адміністрації

Наразі, у Харкові повідомили про відбій тревоги

За оперативною інформацією на даний момент відомо про:

▪️Було 4 залпи з РСЗВ по місту Харків;

▪️ Через обстріл пошкоджено один із ТЦ Харкова та велику кількість житлових будинків;

▪️ДСНС вже працюють на місцях прильоту.

Агентство Телевидения Новости

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