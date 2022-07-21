Кількість поранених від ранкового обстрілу зростає (фото, відео)

Ранковий терор у Харкові. За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, станом на зараз 21 людина отримала поранення, 2 – загинули, повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов

На місцях влучань працюють 14 бригад екстренки. Правоохоронні органи ретельно фіксують усі злочини окупантів проти населення.

Постраждали виключно цивільні люди, і виключно мирна інфраструктура: авто, торгівельні павільйони, житловий будинок, де на 1 поверсі розташована стоматологічна клініка, громадський транспорт.

Головний удар прийшовся в район ТЦ “Барабашова,” через вибухи загорілися два легкові автомобілі, сильно пошкоджено тролейбус. Ймовірно, в одне з легкових авто було пряме влучання. По попердніми даними, через системи “УРАГАН” були запущені касетні снаряди.

Агентство Телевидения Новости