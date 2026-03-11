Сегодня 09:36
Кількість поранених внаслідок удару по цивільному підприємству у Харкові зросла до семи
Медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки рф на цивільне підприємство в Харкові.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років.
У медзаклад доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.
Попередньо, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеня.
Медики надають усю необхідну допомогу.