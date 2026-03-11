Кількість поранених внаслідок удару по цивільному підприємству у Харкові зросла до семи

Медики надають допомогу постраждалим внаслідок атаки рф на цивільне підприємство в Харкові.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У лікарні зараз перебувають 47-річна, 50-річна і 60-річна жінки, а також чоловіки 39 і 49 років.

У медзаклад доставили ще двох поранених – 33-річного і 36-річного чоловіків.

Попередньо, у всіх – вибухові поранення із травмами різного ступеня.

Медики надають усю необхідну допомогу.

Агентство Телевидения Новости