Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 12:59
Просмотров: 57

Кількість загиблих через війну дітей зросла до 219

Кількість загиблих через війну дітей зросла до 219

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули 219 дітей, 398 були поранені, повідомив Офіс генерального прокурора вранці 29 квітня. Напередодні повідомляли про 217 загиблих і 393 поранених.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОГП, стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля села Красне Чернігівського району на міні підірвався автомобіль, у результаті чого загинули діти – 2 і 14 років.

Крім того, у прокуратурі отримали дані про поранення п’яти дітей віком від 9 до 17 років у березні і квітні.

У прокуратурі також повідомили, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них – зруйновані повністю.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Херсонская "Южная Русь" аукнется за Уралом
Сегодня 13:26    64
Главные новости на эту минуту:
Сегодня 13:12    79
Новости из США. Четверг, 28 апреля 2022
Сегодня 12:47    73
Королевский подарки для наших бойцов из Испании
Сегодня 12:33    117
Стратегические "успехи" "специальной военной операции". Если просто записать в столбик
Сегодня 12:19    128
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 29.04 / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 29.04
Сегодня 12:06    96
Потери всей экономики Украины из-за войны могут достигать $600 млрд
Сегодня 10:35    114
Харьков станет городом-партнером Люблина
Сегодня 10:21    152
Свежий отчет британской разведки о ситуации в Украине
Сегодня 10:09    206
Выживший матрос потопленного крейсера «Москва» подтвердил большие потери
Сегодня 09:57    242
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 