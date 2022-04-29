Кількість загиблих через війну дітей зросла до 219

В Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули 219 дітей, 398 були поранені, повідомив Офіс генерального прокурора вранці 29 квітня. Напередодні повідомляли про 217 загиблих і 393 поранених.

«Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях. Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області – 15», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, за даними ОГП, стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля села Красне Чернігівського району на міні підірвався автомобіль, у результаті чого загинули діти – 2 і 14 років.

Крім того, у прокуратурі отримали дані про поранення п’яти дітей віком від 9 до 17 років у березні і квітні.

У прокуратурі також повідомили, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань і обстрілів українських міст і сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них – зруйновані повністю.

Источник: radiosvoboda.org

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