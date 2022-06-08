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Клімкін - про скасування візиту лаврова до Сербії: Це початок зачищення Європи від рф

Клімкін - про скасування візиту лаврова до Сербії: Це початок зачищення Європи від рф

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін вважає заборону на проліт літака глави МЗС рф сергія лаврова через повітряний простір сусідніх із Сербією країн початком зачищення Європи від росії.

Таку думку дипломат висловив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Зокрема, Клімкін зазначив, що всі радіють тому, що Борис Джонсон і витримав голосування щодо довіри йому як прем’єр-міністру Великої Британії, проте залишається питання, чи зможе він об’єднати наразі розділену Консервативну партію.

На думку ексміністра, чому явно можна порадіти, так це приниженню росії на Балканах.

“лаврову закрили повітряний простір для відвідання Сербії. І це не просто удар під дих. Це Балкани, які росія багато років вважала своєю сферою впливу - як і нас. росії вказали, що вона є "небажаною" саме на Балканах. Європу поступово зачищають від росії - тут, у нас в Україні, і тепер послідовно на Балканах. Це потрібно довести до кінця: менше росії, більше Європи”, - зазначив Клімкін.

Як повідомлялося, візит міністра закордонних справ росії сергія лаврова до Белграда 6-7 червня було скасовано після того, як три сусідні з Сербією країни відмовилися пропустити його літак у свій повітряний простір.

Источник: ukrinform.ua

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