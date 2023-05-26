Клієнти АТ «Харківгаз» отримують фейкові повідомлення від сервісів 104ua

Після інтеграції АТ «Харківгаз» до державного управління Групи Нафтогаз, приватні сервіси 104ua припинили роботу для мешканців Харківської області. Будь-які повідомлення, надіслані сервісами, не є достовірними.

Проте споживачі скаржаться на отримання повідомлень від компанії, яка не надає жодних послуг з розподілу природного газу на території Харківщини.

Так, у повідомленнях, направлених з недіючої електронної адреси АТ «Харківгаз», йдеться про можливість сплачувати за розподіл газу через сервіси 104ua.

У випадку отримання таких листів, рекомендуємо відписатись від будь-яких розсилок 104ua та звернутись до правоохоронних органів.

- Для отримання консультацій з розподілу та споживання газу, клієнти можуть звернутись:

✅ за телефонами Контакт-центру ГПК «Нафтогаз України»

✅ за телефонами, електронними адресами Центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз». Або дізнатись необхідну інформацію під час особистого прийому.

Джерело: https://t.me/vekha/65869

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