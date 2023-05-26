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Клієнти АТ «Харківгаз» отримують фейкові повідомлення від сервісів 104ua

Клієнти АТ «Харківгаз» отримують фейкові повідомлення від сервісів 104ua

Після інтеграції АТ «Харківгаз» до державного управління Групи Нафтогаз, приватні сервіси 104ua припинили роботу для мешканців Харківської області. Будь-які повідомлення, надіслані сервісами, не є достовірними.

Проте споживачі скаржаться на отримання повідомлень від компанії, яка не надає жодних послуг з розподілу природного газу на території Харківщини.

Так, у повідомленнях, направлених з недіючої електронної адреси АТ «Харківгаз», йдеться про можливість сплачувати за розподіл газу через сервіси 104ua.

У випадку отримання таких листів, рекомендуємо відписатись від будь-яких розсилок 104ua та звернутись до правоохоронних органів.

- Для отримання консультацій з розподілу та споживання газу, клієнти можуть звернутись:

✅ за телефонами Контакт-центру ГПК «Нафтогаз України»

✅ за телефонами, електронними адресами Центрів обслуговування клієнтів АТ «Харківгаз». Або дізнатись необхідну інформацію під час особистого прийому.

Джерело: https://t.me/vekha/65869

Новости портала «Весь Харьков»

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