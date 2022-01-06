КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея в среду, 5 января, выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным ведомства, это, вероятно, была баллистическая ракета, пишет «DW».

«Наши вооруженные силы находятся в состоянии готовности, готовясь к возможному, дополнительному пуску, и вместе с тем внимательно следят за развитием ситуации в тесном сотрудничестве с Соединенным Штатами», — говорится в заявлении комитета.

Как сообщают японские СМИ, выпущенная с территории КНДР предполагаемая баллистическая ракета упала в акватории Японского моря за пределами территориальных вод страны. По информации Минобороны Японии, снаряд пролетел около 500 километров.

«С прошлого года Северная Корея неоднократно запускала ракеты, что вызывает глубокое сожаление», — сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров, отметив, что пуск был произведен «в то время, когда крайне важное значение имеет стабильность внутри страны и за рубежом». Министерство иностранных дел Японии сообщило, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств страны 7 января проведут переговоры с американскими коллегами для обсуждения вопросов безопасности.

Источник: sprotyv.info

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