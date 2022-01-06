Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:08
Просмотров: 173

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря

Северная Корея в среду, 5 января, выпустила по крайней мере один неопознанный снаряд в сторону моря у своего восточного побережья, заявил Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи. По данным ведомства, это, вероятно, была баллистическая ракета, пишет «DW».

«Наши вооруженные силы находятся в состоянии готовности, готовясь к возможному, дополнительному пуску, и вместе с тем внимательно следят за развитием ситуации в тесном сотрудничестве с Соединенным Штатами», — говорится в заявлении комитета.

Как сообщают японские СМИ, выпущенная с территории КНДР предполагаемая баллистическая ракета упала в акватории Японского моря за пределами территориальных вод страны. По информации Минобороны Японии, снаряд пролетел около 500 километров.

«С прошлого года Северная Корея неоднократно запускала ракеты, что вызывает глубокое сожаление», — сказал журналистам премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Совет национальной безопасности Южной Кореи собрался на экстренное заседание. Члены совета призвали КНДР вернуться за стол переговоров, отметив, что пуск был произведен «в то время, когда крайне важное значение имеет стабильность внутри страны и за рубежом». Министерство иностранных дел Японии сообщило, что главы внешнеполитического и оборонного ведомств страны 7 января проведут переговоры с американскими коллегами для обсуждения вопросов безопасности.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: КНДР

Читайте ещё:

Опубликованы ужасающие свидетельства десятков публичных казней в Северной Корее
18.12.2021 10:23    424
МАГАТЕ: Північна Корея, ймовірно, перезапустила ядерний реактор
31.08.2021 08:17    289
Голодающим гражданам КНДР показали мультфильм о вреде переедания
26.08.2021 07:26    350
В КНДР острая нехватка продовольствия: проедают стратегические запасы
05.08.2021 07:02    387
Ким Чен Ын переполнил чашу терпения Китая: КНДР теряет единственного торгового партнера
20.06.2021 07:17    648
Хакеры из КНДР совершили около 1,6 миллионов атак на Южную Корею за день
19.02.2021 09:48    380
Северокорейский диктатор признал экономический провал страны: детали заявления
07.01.2021 08:45    548
Военные заводы во всем мире были атакованы хакерами из КНДР
20.10.2020 09:42    519
РФ блокирует в ООН жалобы на нарушения нефтяного эмбарго КНДР
27.07.2020 07:57    564
Северная Корея готовится к полномасштабной войне
20.07.2020 09:11    748
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 