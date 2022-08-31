Кожна друга угода з біткоїном фіктивна – Forbes

Понад половина здійснюваних торгових операцій з першою криптовалютою немає економічного сенсу і, швидше за все, є фіктивною. Про це пише Forbes. Аналітики видання здійснили аналіз діяльності 157 криптобірж. Для оцінки показників була використана інформація про ліцензії від регуляторів, статистика сервісів на кшталт Messari та CoinGecko, дані про мережевий трафік від SimilarWeb. Також було проведено серію інтерв’ю з головами великих компаній.

За результатами дослідження аналітики зробили висновок, в якому говориться, що на 14 червня денний обсяг торгових угод у парах з біткоїном по всьому світу становив $128 млрд. Цей показник удвічі менший (51%), ніж дані, про які повідомляють самі платформи ($262 млрд). У результаті аналітики Forbes умовно розділили всі криптобіржі на три категорії в залежності від величини відхилення в статистиці, що ними надається:

● 0-25% – 48 платформ, які на 14 червня сумарно обробляли близько $39 млрд торговельного обсягу з біткоінами;

● 26-79% – 73 біржі, які генерували $81 млрд (проти заявлених $158 млрд);

● 80-99% — 36 майданчиків, що генерували $7,7 млрд (проти заявлених $59 млрд).

Видання повідомляє, що багато майданчиків, як і раніше, не мають ефективних інструментів відстеження фіктивних угод, тому об’єктивність їхніх даних під питанням.

Джерело: psm7.com

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