Колаборант став героєм муралу

На стіні Таврійського державного агротехнолонічного університету в окупованому Мелітополі зобразили людину в пілотці.

Це малюнок з відомого крінжевого фото Івана Сушка.

Іван Сушко під час окупації став «виконувачем обов'язків голови адміністрації селища міського типу Михайлівка». Загинув в серпні після підриву невідомими патріотами його автомобіля.

Деякі окупаційні джерела стверджують, що він до початку вторгнення був агентом російських спецслужб.

Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22707

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