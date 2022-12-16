Сегодня 09:44
Просмотров: 82
Колаборант став героєм муралу
На стіні Таврійського державного агротехнолонічного університету в окупованому Мелітополі зобразили людину в пілотці.
Це малюнок з відомого крінжевого фото Івана Сушка.
Іван Сушко під час окупації став «виконувачем обов'язків голови адміністрації селища міського типу Михайлівка». Загинув в серпні після підриву невідомими патріотами його автомобіля.
Деякі окупаційні джерела стверджують, що він до початку вторгнення був агентом російських спецслужб.
Джерело: https://t.me/Tsaplienko/22707
Темы: війна, пропаганда, росія, україна