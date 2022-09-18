Колаборантів стає менше, а росіяни мають складнощі з примусовою мобілізацією, – огляд з ТОТ

За тиждень росіяни не дорахувались відразу трьох колаборантів, а ще одна потрапила в лікарню. Центр національного спротиву підбив підсумки головних подій на тимчасово окупованих територіях за минулий тиждень.

Полювання на зрадників

16 вересня в Луганську пролунав вибух в результаті якого загинув т.зв. генпрокурор ЛНР Сергій Горенко. Зрадника підірвали прямо в робочому кабінеті. Разом з ним загинула його заступниця Катеринка Стегленко. За попередньою інформацією вибухівку в приміщення заніс один з відвідувачів.

Водночас у Бердянську поблизу свого гаража було вбито Олега Бойка та його дружину Людмилу Бойко. Перший відповідав в окупантів за ЖКГ, а його дружина очолювала міську виборчу дільницю для «референдуму».

Раніше, 12 вересня, поблизу власної квартири підірвали самопроголошену ректорку Херсонського державного університету тетяну томіліну. Від вибуху загинув охоронець, а сама томіліна потрапила до реанімації.

У червні вона захопила приміщення ХДУ, який з початку війни евакуювався з регіону, й проголосила себе ректором. Тобто, фактично відповідала за русифікацію регіону й пропаганду. Також зрадниця організувала незаконний збір особистих даних студентів окупаційного псевдоуніверситету.

Можемо констатувати, що життя колаборанта на ТОТ яскраве та короткотривале, адже зрадників ніхто не любить: ні місцеві, ні інші колаборанти, ні ті, на кого вони «працюють».

Водночас зазначимо, що після звільнення ЗСУ великої кількості населених пунктів на Харківщині, українські правоохоронці розпочали слідчі дії стосовно зрадників Батьківщини.

Для ідентифікації зрадників застосовуються й новітні технології розпізнавання облич. Спеціалісти вивчають російські пропагандистські відео часів окупації аби встановити дані тих, хто брав участь у злочинах проти української держави й здійснював наругу над державними символами.

Кожен злочин не залишиться без уваги й за відповідні діяння прийдеться відповідати у встановленому законом порядку. Тож, всі колаборанти та зрадники будуть притягнуті до суворої відповідальності.

Мешканці ТОТ влаштовують бунти проти мобілізації

Окупанти проводять так звану мобілізацію чоловічого населення на тимчасово захоплених територіях. На сході вона вже активно триває, водночас на півдні триває підготовка. Вже зараз чоловікам заборонено залишати населені пункти.

Зокрема окупанти посилюють адміністративно-поліцейський режим, заборонили в’їзд та виїзд із населених пунктів, введено комендантську годину. Для обмеження пересування росіяни навіть вдаються до мародерства. Зокрема викрадають мотоцикли й мопеди з гаражів селян аби ті не могли пересуватись.

На Луганщині дружини мобілізованих влаштували акцію протесту з вимогою відпустити чоловіків додому. На місце прибули силовики окупантів та розігнали протестувальників.

На півдні місцеві відмовляються співпрацювати з ворогом

На Херсонщині окупанти похвалилися, що відновили роботу пожежної частини №20 Білозерського району. Проте по факту вони завезли своїх рятувальників, адже місцеві відмовились з ними співпрацювати.

Водночас росіяни так й не змогли запустити «навчальний процес» в межах якого русифікують українських дітей. Так, 1 вересня з 457 шкіл окупанти відкрили 91, що становить 19,9%.

Причиною є відсутність дітей, адже більшість родин виїхали з регіону. Зокрема до шкіл пішло 15,5 тис. дітей, а це 12,3% від загальної кількості. До першого класу пішло 1254 дитини (11,4%).

Такі цифри є красномовним свідченням реальної підтримки окупантів з боку місцевих. Більшість мешканців не стала віддавати своїх дітей в заручники ворогу до його пропагандистських осередків.

Наостанок зауважимо, що Центр національного спротиву закликає мешканців ТОТ евакуюватись на період операції ЗСУ зі звільнення регіону.

Джерело: spravdi.gov.ua

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