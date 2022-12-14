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«Кольчуга» епохи брежнєва: на Миколаївщині наші воїни знайшли кілька російських артефактів

«Кольчуга» епохи брежнєва: на Миколаївщині наші воїни знайшли кілька російських артефактів

В одному з приватних будинків, де сиділи окупанти, бійці 59-ї окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка знайшли декілька радянський бронежилетів ЖЗЛ-74, повідомляють в ОК «Південь».

- Цей «бронік» розробили у 1974 році на зміну більш застарілому на той час ЖЗТ-71М. У його основі використана так звана «луската схема» розміщення елементів діаметром 50-мм і товщиною у 2-мм, що розташовані у два ряди.

Варто підкреслити, що такий «сучасний» бронежилет військ рф захистить його власника від удару ножем, заточкою, шилом чи спицею, але навряд він врятує від ударів камінням, сокирою, ломом, іншої зброї ударно-дробної дії.

Джерело: https://t.me/spravdi/22471

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