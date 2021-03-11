Колектори вимагають сплату кредиту, який ви не брали. Що робити? - НБУ

Трапляються випадки, коли колектори телефонують або надсилають повідомлення з приводу кредиту, який ви не брали і не виступали поручителем.

З точки зору закону, щоб припинити такі контакти – достатньо заборонити колекторській службі використовувати ваші дані.

Дзвінки не припиняються. Що робити?

● Запитати назву фінустанови, з якої телефонують, дізнатися підставу дзвінка.

● Зафіксувати порушення своїх прав (зробити скріншоти екрана телефону з повідомленнями та журналу дзвінків, зробити аудіо запис телефонних розмов тощо).

● Написати письмову вимогу до фінансової установи із запереченням проти обробки своїх персональних даних. Така вимога розглядається упродовж 10 днів.

Якщо письмова вимога не була задоволена, а колектори продовжують турбувати, звертайтеся до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини через онлайн-приймальню (https://online.ombudsman.gov.ua/) або на поштову адресу.

Якщо колектори вдаються до погроз, цілодобових дзвінків боржнику та членам родини, використання лайливих слів у повідомленнях, розповсюдження образливих фотоколажів тощо, вони порушують низку статей Конституції України (статті 3, 21, 22 та 32), Цивільного кодексу України (статті 3, 291, 301, 302 та 308), Кримінального кодексу України (стаття 182). Обов’язково звертайтеся до правоохоронців.

Варто знати, що ВРУ ухвалила у першому читанні законопроєкт №4241. НБУ брав участь у його розробці.

Документ встановлює чіткі правила роботи колекторів, визначає поняття «колектор» та «колекторська компанія», забороняє їхню неетичну поведінку, встановлює санкції за порушення, визначає регулятора тощо.

Як можна звернутися до НБУ:

● написати до чат-боту – НБУ Контактний центр у Viber або Telegram;

● зателефонувати до контакт-центру – 0 800 505 240;

● заповнити онлайн-форму для звернень на сайті НБУ https://cutt.ly/vzzhJgn

Більше про права споживачів фінпослуг тут: https://promo.bank.gov.ua/know-your-rights/

Источник: facebook.com / Національний банк України﻿

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