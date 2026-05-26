Коли дорога на позиції прострілюється – у небо підіймається «Вампір» (ВІДЕО)

На Південно-Слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанськ важкий бомбер «Vampire» для прикордонників бригади «Форпост» став значно більшим, ніж просто ударний дрон. Там, де вже не проходить транспорт і де кожна дорога перебуває під ворожим контролем, саме він доставляє бійцям найнеобхідніше.

Їжа, вода, медикаменти, павербанки, боєкомплект, цигарки – усе це екіпажі важких БпЛА щодня скидають українським захисникам просто на передові позиції.

Пілот «Вампіра» на псевдо «Кум» каже: іноді від цих доставок залежить не лише комфорт, а й можливість підрозділу продовжувати тримати оборону.

Через постійні обстріли та активність ворожих FPV-дронів підвезення вантажів автомобілями на окремих ділянках фронту стало майже неможливим. Тому дрони взяли на себе роль повітряної логістики.

Робота екіпажу потребує максимальної точності. Щоб не пошкодити вантаж, його часто доводиться обережно опускати на довгих підвісах буквально з кількох метрів над землею. Усе це – вночі, під загрозою ворожих засобів ураження та радіоелектронної боротьби.

Кожен виліт – це окрема складна операція, яка вимагає холоднокровності, досвіду та повної концентрації. Але екіпажі «Вампірів» продовжують працювати щодня, бо на передовій немає «неважливих» доставок. Там кожен павербанк, кожна пляшка води чи пачка медикаментів допомагає українським воїнам залишатися в строю та виконувати бойові завдання.

Джерело: dpsu.gov.ua

