Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:11
Просмотров: 21

Коли дорога на позиції прострілюється – у небо підіймається «Вампір» (ВІДЕО)

Коли дорога на позиції прострілюється – у небо підіймається «Вампір» (ВІДЕО)

На Південно-Слобожанському напрямку поблизу міста Вовчанськ важкий бомбер «Vampire» для прикордонників бригади «Форпост» став значно більшим, ніж просто ударний дрон. Там, де вже не проходить транспорт і де кожна дорога перебуває під ворожим контролем, саме він доставляє бійцям найнеобхідніше.

Їжа, вода, медикаменти, павербанки, боєкомплект, цигарки – усе це екіпажі важких БпЛА щодня скидають українським захисникам просто на передові позиції.

Пілот «Вампіра» на псевдо «Кум» каже: іноді від цих доставок залежить не лише комфорт, а й можливість підрозділу продовжувати тримати оборону.

Через постійні обстріли та активність ворожих FPV-дронів підвезення вантажів автомобілями на окремих ділянках фронту стало майже неможливим. Тому дрони взяли на себе роль повітряної логістики.

Робота екіпажу потребує максимальної точності. Щоб не пошкодити вантаж, його часто доводиться обережно опускати на довгих підвісах буквально з кількох метрів над землею. Усе це – вночі, під загрозою ворожих засобів ураження та радіоелектронної боротьби.

Кожен виліт – це окрема складна операція, яка вимагає холоднокровності, досвіду та повної концентрації. Але екіпажі «Вампірів» продовжують працювати щодня, бо на передовій немає «неважливих» доставок. Там кожен павербанк, кожна пляшка води чи пачка медикаментів допомагає українським воїнам залишатися в строю та виконувати бойові завдання.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харківщина 26 травня
Сегодня 09:05    31
Пожежа на горі Пікуй: активісти припускають підпал, є свідки, які чули вибухи
Сегодня 09:02    38
Збито/подавлено 111 ворожих БПЛА
Сегодня 08:55    42
СБУ та Нацполіція викрили колаборанта, який працював на окупаційну адміністрацію рф після захоплення Куп’янська
Сегодня 08:52    45
Танкери-діверсанти
Сегодня 08:45    67
Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 25 травня
Сегодня 08:30    89
росія показала пошкоджений підсанкційний газовоз біля берегів Лівії
Сегодня 08:17    85
Оперативна інформація станом на 08:00 26.05.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:03    96
Очільника ОУН Андрія Мельника та його дружину перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі
Сегодня 08:00    69
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 26 травня 2026 року від ДСНС
Сегодня 07:57    76
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 