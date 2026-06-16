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Коли мішенню стає душа нації

Коли мішенню стає душа нації

За 24 години росія вдарила не по армії. По пам'яті.

Києво-Печерська Лавра, 1051 рік. Кіностудія Довженка. Мистецький Арсенал. Харківська галерея. Дніпровський орган.

В Лаврі купол і хрест тепер лежать на землі. Навмисно.

Це не "побічні втрати". Це доктрина. Їй 300 років.

Перше: колонізатор б'є по коду, боїться доказів. Лавра - це доказ що Київ старшіший за москву на 500 років. Довженко - доказ що українці мають власний погляд на світ. Арсенал - доказ що культура не вмерла в 1937-му. Знищ доказ - перепиши історію. Перепиши історію - забери територію без народу. Отримаєш землю. Але не націю. Це називається мнемоцид. Вбивство пам'яті. Дешевше за геноцид.

Друге: повалений хрест - це повідомлення.

Для нас: "Ваш Бог програв. Ваші 1000 років закінчились".

Для Заходу: "Це не ваша війна. Це слов'янські розбірки".

Але Лавра горіла 6 разів. 1240. 1718. 1941. Щоразу піднімалась вищою. Символи не вмирають коли падають. Вони множаться.

Третє: шаблон не новий.

Нові тільки ракети.

Катерина II палила літописи. Микола I заборонив мову. Сталін розстріляв 300 письменників за ніч. Хрущов зробив з Лаври "Музей атеїзму".

Логіка одна: заборонити мову → спалити музеї → вбити інтелігенцію. Через 50 років виростає "Іван без роду", який каже "Какая разніца".

І останнє: це прийде і до вас. Сьогодні купол Лаври. Завтра купол Нотр-Дам. Сьогодні Довженко. Завтра Фелліні.

ООН мовчить. Церковні ієрархи мовчать. Мовчання зараз - це дозвіл потім.

Ідею не можна розбомбити. Ідея України пережила 1000 років вогню. Вогонь її не знищує. Вогонь її доводить.

Прокиньтесь.

(с)Олександр Ковтуненко

Джерело: facebook.com/antivsepropalshik.vybrane

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