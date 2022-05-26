Коли настане переломний момент у війні?

● Україна продовжує наполягати на тому, що, попри всі поставки, західної зброї недостатньо - без РСЗВ MLRS не вдасться звільнити Херсон, а ситуація на Донбасі ще більше погіршиться.

"Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню якнайшвидше, ситуація на Донбасі стане ще гіршою, ніж вона є зараз. Я не хочу, щоб у всіх було відчуття, що все більш-менш добре з війною. Ситуація на Донбасі є надзвичайно поганою" Деякі села вже не існують фізично, оскільки вони в руїнах Якщо ми не отримаємо реактивні системи залпового вогню, ми не зможемо звільнити Херсон, і є люди, які чекають на звільнення Ми не можемо дозволити, щоб Росія залишалася в Херсоні. залишаться, вони матимуть стратегічну позицію створювати загрозу центральній Україні, але також південно-західній Україні у напрямку до Одеси, і вони продовжать красти наше зерно”, - Кулеба у Давосі.

- Іншими словами, реактивні системи залпового вогню – це ключ до змін у війні.

● Про які саме системи йдеться? Головна їхня відмінність від радянських аналогів, які стоять на озброєнні української армії і окупантів, в тому, що вони багатофункціональні. Їх можна використовувати як реактивні системи залпового вогню (РСЗВ), так і в якості оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК). Вони також оснащені автоматичною системою управління вогнем і поліпшеною пусковою установкою, що дозволяє їй вести вогонь GPS-керованими снарядами.

● Також це більша дальність вогню, а значить можливість знищувати цілі в глибині оборони. І якщо ми говоримо про контрнаступ, то будь-який наступ завжди починається з ураження цілей в ближньому тилу. Лінію фронту і фортифікації зносять з того, що є під рукою, але "довга рука" повинна бути для того, щоб продовжити наступ. На жаль, зараз у нас її не достатньо.

● За даними Politico, адміністрація Байдена затягує передачу реактивної артилерії Україні, побоюючись, що з її допомогою будуть нанесені удари по Росії і Кремль розцінить це як "ескалацію". Нібито це призведе до затягування війни або застосування зброї масового ураження.

● Російські пропагандисти не на жарт стривожилися на тлі новин про те, що Україна може отримати далекобійні комплекси з балістичними ракетами. Основною метою такої зброї вони вважають міст через Керченську протоку. Українські експерти погоджуються, що такий удар міг би змінити ситуацію на півдні, однак наскільки це першочергове завдання на даному етапі – достовірно знає тільки військове керівництво.

● Однак і в якості реактивних систем залпового вогню М142 HIMARS і M270 MLRS нам дуже потрібні. Але тільки за умови, що прямо зараз десь за кордоном на них вже навчаються розрахунки з українських бійців, бо ці системи, на відміну від радянських, розраховані на те, що ними керують професійні військові.

● Очікувалося, що про передачу MLRS домовляться 23 травня за підсумками зустрічі координаційної групи з військової підтримки України, до якої входять вже більше 40 країн. Однак Міністр оборони США Остін, оголошуючи список нових поставок, про них не згадав. Наступне засідання відбудеться вже 15 червня і, можливо, до того моменту союзники зможуть прийти до компромісу з цього питання. Адже вже зараз наближається момент, коли без більш важкого озброєння нам буде складно кардинально змінити ситуацію на фронті.

● Експерти вважають, що без цих систем ми опинимося в стані затяжної позиційної війни, коли росіяни вже не зможуть наступати, а ми все ще не зможемо. Без вогневої потужності наступати складно, хоча оборонятися ми зможемо. Те, що відбувається зараз навколо Попасної, Лисичанська і Сєвєродонецька – це вже лебедина пісня орків. Залежить, звичайно, як це все закінчиться, але після цього вони перейдуть до оборони і все. Однак якщо ми не отримаємо вогневу міць таку, як потрібно, щоби перейти у наступ, то вийде патова ситуація.

- Підсумовуючи викладене. Танки, бронемашини, гаубиці, які нам поставляють союзники - це добра, і за це ми дякуємо. Проте, вони наразі допоможуть лише ВТРИМАТИ лінію фронта. А щоб перейти у масштабний контрнаступ і почати звільняти наші землі нам потрібен той вид зброї - MLRS - який нам поки не дають.

‼️Коли все вирішиться остаточно? За моїми даними, американці приймуть рішення з цього приводу не раніше початку червня. Якщо рішення буде позитивним, потрібен буде час на навчання наших бійців і вирішення логістичних проблем - це ще місяць-півтора. Тобто, у кращому випадку, ми зможемо перейти у дієвий контрнаступ не раніше середини-кінця липня.

Така реальність, і про неї треба знати.

Источник: https://t.me/Sharpreview/14209

Новости портала «Весь Харьков»