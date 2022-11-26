“Коли росіяни почули, що їм протистоїть “Кракен”, вони швидко відступили” - ГУР

Один з командирів знаменитого елітного українського підрозділу “Кракен” розповів журналістам фінської газета “Iltalehti”, що він ще у лютому передбачав, що Росія нападе на Україну.

“Ілталехті” зустрівся з командиром розвідувального підрозділу “Кракен” на північному сході України. Заходи безпеки були особливо суворими: точний час і навіть приблизне місце проведення інтерв'ю не можуть бути розголошені.

Командир, у званні полковника з бойовим позивним “Віто”, розповідає “Ілталехті” про початок російського вторгнення та про те, як під час війни зросла репутація підрозділу “Кракен”.

– Ми знали, що напад буде, і підготувалися до нього заздалегідь, – каже “Віто”.

Він та ще один старший офіцер підрозділу розробили плани, серед іншого, щодо системи управління, командних ланок та стратегій. дій підрозділу. “Кракен” був створений у лютому, а вже у квітні підрозділ був остаточно підпорядкований Головному управління розвідки Міністерства оборони України.

Підрозділ має значний бойовий досвід. За словами “Віто”, основний особовий склад “Кракена” – це ветерани “Азову”.

– “Кракен” – це підрозділ номер один в Україні, каже Віто і посилається на статистику, згідно з якою підрозділ досягнув найкращих результатів за час війни.

Він відкидає звинувачення, які час від часу з'являються, що це ультраправий підрозділ.

– Наші бійці проходять чіткий відбір та вишкіл. Ми захищаємо Україну і свої сім'ї. Жоден з “Кракена” не здається під час бою, – каже “Віто”. Ця тема для нього, вочевидь, важлива. Він довго і з пристрастю розповідає про те, як розглядати такі важливі питання, як націоналізм і патріотизм під час захисту країни від агресора. У той же час, він нагадує, що “Кракен” є офіційною частиною воєнної розвідки України і діє в межах усіх законів та нормативно-правових актів.

“Віто” розповідає, що “Кракен” вів запеклі бої за визволення Харківщини у серпні-жовтні. Український контрнаступ проходив у швидкому темпі. За його словами, однією з причин швидкого прогресу є ноу-хау українських елітних підрозділів, таких як “Кракен”. За його словами, репутація “Кракена” також прискорила хороші результати.

– Коли росіяни почули, що їм протистоять бійці “Кракена”, вони швидко відступили, каже “Віто”.

За його словами, особливо тікали командири російських військ. За словами полонених російських солдатів, офіцери втекли і залишили свої війська позаду.

– Росіяни запанікували і багато хто з них здався з усією своєю військовою технікою та спорядженням.

– Вони хочуть жити. Якщо вони не здадуться добровільно, їх вб'ють, – стверджує “Віто”.

За його словами, багато російських солдатів одразу подавали ознаки капітуляції, коли розуміли, що вони залишилися на самоті: вони або піднімали руки, або іншим чином висловлювали своє бажання здатися в полон.

Бої були і залишаються запеклими. Втрати неминучі, але бойовий дух українських солдатів і цивільного населення є високим. Це не можна не помітити і у випадку з “Кракеном”.

За словами “Віто”, частково мотивація походить з того, що бійці “Кракена” добровільно прийшли до підрозділу. Вони самі захотіли приєднатися і пройшли ретельну перевірку перед тим, як були прийняті.

Мотивації додає і те, що керівництво військової розвідки на сто відсотків налаштоване на боротьбу і демонструє це.

– Солдатів надихав власним прикладом керівник воєнної розвідки України генерал-майор Кирило Буданов, – розповідає “Віто”.

Він продовжує, що це, зокрема, створює дух підрозділу.

За словами “Віто”, успіхи на полі бою також додають оптимізму. Він каже, що всі російські підрозділи зазнали набагато більших втрат порівняно з українськими.

– І не має ніякої різниці, чи це були підрозділи російської регулярної армії, чи так званих народних республік, чи найманці групи ЧВК “Вагнер”.

Всі вони просто “орки”, – каже він.

Помилки росії не стали для “Віто” сюрпризом.

– Незважаючи на перевагу в людях та озброєнні, “Віто” характеризує війну росії в Україні, як повний провал.

За його словами, історія повторюється. Він каже, що росія є імперіалістичним агресором, який постійно наступає на ті самі граблі.

– Їй не вдалося поставити Україну на коліна, ні за часів радянського союзу і тоталітаризму, ні зараз.

росія має зрозуміти, що в Україні на неї чекає лише смерть.

“Віто” нагадує, що Україна зараз бореться за всю Європу. За його словами, Путін не думав, що отримає таку потужну протидію з боку Заходу.

Однак, “Віто” наголошує, що треба бути пильними, незважаючи на те, що росія слабка.

– Завжди треба бути готовим захищатися від “орків” також і фінам, – нагадує він.

Він каже, що третя світова війна вже насувається, і росія кидає виклик усьому світу.

– Їм ніколи не можна довіряти.

Джерело: gur.gov.ua

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