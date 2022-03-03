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Количество жертв среди мирного населения Харьковщины устанавливается

Количество жертв среди мирного населения Харьковщины устанавливается

2 марта было зафиксировано 7 бомбардировок, авиабомбы падали на территории Кулиничей, Чугуевского района, в Изюмском и Белгородском направлениях Харьковской области.

Как сообщает председатель ХОГА Олег Синегубов, мы продолжаем держать оборону Харькова. Военные стоят на позициях, которые постоянно укрепляются.

Количество жертв среди мирного населения устанавливается, спасатели продолжают работать в усиленном режиме.  

Накануне было эвакуировано 22 тысячи жителей. Сегодня будут курсировать поезда в Полтаву, а оттуда – по другим направлениям.  

В Харьков прибывает гуманитарная помощь. Накануне прибыло около 7 вагонов и 19 фур, которые сейчас разгружаются терминалах «Новой почты» и в логистических центрах. Утром уже начали подвозить продукты к станциям метро и в бомбоубежища. Далее помощь будет распределяться по жилым кварталам.

Агентство Телевидения Новости

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Темы: война

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