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Количество погибших в ДТП на Изюмщине возросло: в больнице умерла 23-летняя пострадавшая
Как сообщалось, сегодня в 05:40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Каменка Изюмского района перевернулся микроавтобус.
В результате ДТП один человек погиб на месте, восемь пострадали.
Как сообщил Новостям АТН директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, скончалась еще одна пострадавшая - 23-летняя девушка с многочисленными переломами. Она умерла уже в больнице.
Все пострадавшие были доставлены в Изюмскую больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
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