Количество погибших в ДТП на Изюмщине возросло: в больнице умерла 23-летняя пострадавшая

Как сообщалось, сегодня в 05:40 на трассе Киев-Харьков-Довжанский в районе поселка Каменка Изюмского района перевернулся микроавтобус.

В результате ДТП один человек погиб на месте, восемь пострадали.

Как сообщил Новостям АТН директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта, скончалась еще одна пострадавшая - 23-летняя девушка с многочисленными переломами. Она умерла уже в больнице.

Все пострадавшие были доставлены в Изюмскую больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Агентство Телевидения Новости