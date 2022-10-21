Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:25
Просмотров: 56

Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА

Количество раненых из-за утреннего обстрела Харькова возросло — ХОВА

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил уже о шести пострадавших от утреннего обстрела Харькова.

«Сегодня около 8:00 утра враг совершил ракетные обстрелы г. Харьков. Зафиксировано попадание в объект промышленной инфраструктуры в Киевском районе города. На месте работают все экстренные службы. Предварительно, 6 человек получили ранения. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется», — написал Синегубов в telegram.

Напомним, по Харькову около 8 утра ударили ракетами с территории РФ. Жители города насчитали три взрыва. Позже мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» на территорию промышленного предприятия. По его информации, ракета ударила в административное здание.

Джерело: objectiv.tv

Автор: Оксана Горун

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Харьковский национальный университет имени Каразина обвиняют в преподавании на русском языке
Сегодня 09:38    6
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 21.10 орієнтовно
Сегодня 09:15    51
Есть ли в Европе альтернатива поставкам российского газа? Агентство Reuters уверено
Сегодня 09:14    52
Аналитика ISW, 20 октября
Сегодня 09:02    62
У звільненому Лимані завершилася процедура ексгумації – вилучено 146 тіл
Сегодня 08:50    60
"Где вот этот бронежилет покупать? Ладно ещё автоматы не заставляют покупать" - переходлення ГУР
Сегодня 08:39    86
Харків! Вибухи!
Сегодня 08:11    186
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 21 жовтня 2022 року від ДСНС
Сегодня 08:10    91
У Вікіпедії знайшли редакторів, які працюють на російську пропаганду
Сегодня 08:06    100
До 23 октября закрыто движение транспорта на перекрестке улиц Веснина и Пушкинской
Сегодня 08:00    93
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Індивідуальні уроки з іноземних мов та математики в EasySchool

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 