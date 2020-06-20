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Колишньому очільнику Мінінфраструктури повідомлено про підозру у багатомільйонних збитках, завданих бюджету

Колишньому очільнику Мінінфраструктури повідомлено про підозру у багатомільйонних збитках, завданих бюджету

Колишньому очільнику Міністерства інфраструктури за матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру у багатомільйонних збитках, завданих бюджету через зниження ставок портових зборів.

У ході досудового слідства оперативники спецслужби встановили, що у грудні 2017 року Мінінфраструктури видало наказ, яким ввело в дію знижувальний коефіцієнт до ставок портових зборів. Ці кошти надходять безпосередньо до загального фонду Державного бюджету України та держпідприємства «Адміністрація морських портів України». Через ухвалення цього нормативно-правового акту у 2018 році відбулось суттєве зменшення показників фінансової діяльності підприємства на суму понад 900 мільйонів гривень. Відповідно зменшилися надходження до Державного бюджету портових зборів на більше ніж 30 мільйонів гривень.

Слідство зібрало достатньо доказів із свідченнями, що видання ексміністром інфраструктури України цього наказу здійснено з порушенням чинного законодавства, в тому числі бюджетного. Воно також безпосередньо вплинуло на зменшення надходжень до бюджету в особливо великих розмірах.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У разі доведення вини, колишньому високопосадовцю загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 6 років із позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.

Розслідування здійснювалось детективами Національного антикорупційного бюро за оперативного супроводу Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Источник: ssu.gov.ua

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Темы: сбу

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