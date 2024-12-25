Коллаборантом меньше...

Сегодня утром в Бердянске у по улице Европейская во дворе дома взорвалась и сгорела машина. Пострадавшего от взрыва забрала скорая помощь. Предварительно на автомобиле передвигался председатель оккупационного совета Василий Нечет — Андрющенко

До оккупации города Василий Нечет заведовал домом культуры «Нефтехимик». После оккупации перешел на сторону врага, активно участвовал в становлении оккупационных властей. Поступил в ряды «Единой россии» и был назначен главой оккупационного совета.

Подозревается Нацполицией Украины в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/47663

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