Коллективный Запад обсуждает возможность полного финансового эмбарго против России - Reuters

Так же об этом пишут профильные эксперты.

Как рассказал бывший старший советник OFAC (подразделение Минфина США, отвечающее за санкции), аналитик Atlantic Council Брайан О’Тул, Вашингтон может заняться Газпромбанком и другими кредитными организациями — в частности, включить их в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons).

Такой шаг фактически выкинет Россию из банковской системы США, запретит торговлю с американцами и заморозит американские активы.

Ранее США внесли в SDN-лист больше половины активов банковского сектора России.

Также США и их союзники могут заблокировать доступ к SWIFT большему количеству или всем российским банкам. О’Тул считает, что полное финансовое эмбарго введут с помощью специального указа, запрещающего американцам торговать с Россией товарами, услугами и технологиями. «Тогда Россия станет Ираном», — отметил он.

Источник: https://t.me/BerezaJuice/14466

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