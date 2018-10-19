Коллекторы обещают сжечь дома жителей томской деревни, если их односельчанка не вернёт долг

Жительница томской деревни Белояровка задолжала по кредиту 43 тысячи рублей. Коллекторы в попытках заставить женщину вернуть деньги, угрожают сжечь дома её земляков, сообщает издание VTomske.

Женщина оформила кредит в несколько тысяч рублей в центре займов, но просрочила несколько платежей. Сначала коллекторы требовали денег с неё, а на прошлой неделе стали звонить другим жителям Белояровки и угрожать поджогами домов. По словам главы поселения Сергея Петрова, угрозы поступили 20 жителям деревни.

Должница написала заявление в полицию, там начали проверку.

В 2015 году коллекторы оставили без связи челябинской больницу, требуя, чтобы её врач погасил свой долг. Они непрерывно звонили во все отделения, в итоге администрация приняла решение отключить телефоны. Красноярские коллекторы в 2016 году вызывали для должников такси на кладбище.

Источник: breakingmad.me

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