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Коллекторы обещают сжечь дома жителей томской деревни, если их односельчанка не вернёт долг

Коллекторы обещают сжечь дома жителей томской деревни, если их односельчанка не вернёт долг

Жительница томской деревни Белояровка задолжала по кредиту 43 тысячи рублей. Коллекторы в попытках заставить женщину вернуть деньги, угрожают сжечь дома её земляков, сообщает издание VTomske.

Женщина оформила кредит в несколько тысяч рублей в центре займов, но просрочила несколько платежей. Сначала коллекторы требовали денег с неё, а на прошлой неделе стали звонить другим жителям Белояровки и угрожать поджогами домов. По словам главы поселения Сергея Петрова, угрозы поступили 20 жителям деревни.

Должница написала заявление в полицию, там начали проверку.

В 2015 году коллекторы оставили без связи челябинской больницу, требуя, чтобы её врач погасил свой долг. Они непрерывно звонили во все отделения, в итоге администрация приняла решение отключить телефоны. Красноярские коллекторы в 2016 году вызывали для должников такси на кладбище.

Источник: breakingmad.me

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