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Колонна российской военной техники двигается к границе с Украиной. ВИДЕО
В сети опубликовано видео с российской военной техникой, идущей по на правлению к границе с Украиной. Кадры сняты в Ростовской области, техника следует с направления Ростова в сторону Новочеркасска. До украинской территории от точки съемки остается несколько городов — Шахты и Новошахтинск.
Военная техника движется среди гражданского транспорта.
Видео снято 28 января 2020 года
Источник: sprotyv.info
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