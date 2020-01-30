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Колонна российской военной техники двигается к границе с Украиной. ВИДЕО

Колонна российской военной техники двигается к границе с Украиной. ВИДЕО

В сети опубликовано видео с российской военной техникой, идущей по на правлению к границе с Украиной. Кадры сняты в Ростовской области, техника следует с направления Ростова в сторону Новочеркасска. До украинской территории от точки съемки остается несколько городов — Шахты и Новошахтинск.

Военная техника движется среди гражданского транспорта.

Видео снято 28 января 2020 года

ВИДЕО

Источник: sprotyv.info

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