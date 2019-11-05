Командувач ООС повідомив, коли почнеться розведення військ у Петрівському

За його словами, після розведення військ у цьому районі не буде загрози для населених пунктів і їх мешканців

Командувач Операції об'єднаних сил Володимир Кравченко під час брифінгу у Краматорську повідомив, що Україна готується до розведення сил і засобів на третій ділянці – Петрівське – Богданівка, що у Донецькій області. Війська почнуть розводити 8 листопада, якщо проросійські бойовики до цього часу не порушать режим тиші обстрілами, передає "24 канал".

"7 листопада – приступаємо, 8 листопада – фактично розводимся (починається процес розведення військ, – 24 канал), якщо не буде порушення режиму тиші", – заявив Кравченко.

За його словами, після розведення військ у цьому районі не буде загрози для населених пунктів і їх мешканців.

"З нашого боку населений пункт Богданівка, він не входить до ділянки розведення, там проживають 200 місцевих жителів. І Петрівське, зайняте ворожою стороною, також не входить до ділянки розведення", – сказав він.

Проте, керівник української сторони СЦКК Олександр Борщевський уточнив, що розведення військ на ділянці Петрівське – Богданівка відбудеться виключно після дотримання 7 діб тиші з моменту останнього обстрілу.

Источник: 5.ua

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