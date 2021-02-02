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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 лютого 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 1 лютого 2021 року

Станом на 10.00 1 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 742 особи.

Всього за час пандемії одужало 14783 особи, летальних випадків 43.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 83 особи.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Військовослужбовці знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби.

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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