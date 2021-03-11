Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 березня 2021 року

Станом на 10.00 10 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1261 особа. Всього за час пандемії одужало 16 422 особи, летальних випадків 49. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у т. ч. самоізоляції) перебуває 342 особи. За минулу добу зареєстровано 104 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 23 особи:

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 4031 особа отримали 1 дозу вакцини. З них 582 військові медики. За минулу добу щеплено проти COVID-19 806 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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