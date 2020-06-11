Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 червня

Станом на 10.00 10 червня в Збройних Силах України хворіє 138 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 154 особи, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на стаціонарному лікувані перебуває у 1 військовослужбовець (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону). На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 2 особи (Київська область ˗ 1 військовослужбовець та Чернівецька ˗ 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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