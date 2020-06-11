Происшествия
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:43
Просмотров: 45

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 червня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 червня

Станом на 10.00 10 червня в Збройних Силах України хворіє 138 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 154 особи, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 598 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 123 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано три нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них на стаціонарному лікувані перебуває у 1 військовослужбовець (Військово-медичний клінічний центр Західного регіону). На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходяться 2 особи (Київська область ˗ 1 військовослужбовець та Чернівецька ˗ 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Урядом призначено довічні державні стипендії 27 учасникам бойових дій у період Другої світової війни
Сегодня 07:27    27
Денис Шмигаль: Під час коронакризи Уряд зберіг фундамент для відновлення і розвитку країни
Сегодня 06:52    44
Максим Степанов: МОЗ вивчає дії інших країн та опрацьовує заходи безпеки при прибутті іноземних туристів
Сегодня 06:25    53
Коронавирус в Харькове: статистика на 10 июня (ОБНОВЛЯЕТСЯ)
Сегодня 06:17    97
Оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції COVID-19
Сегодня 06:08    68
Ситуация на востоке Украины від пресслужби ООС
Сегодня 06:00    55
Укрзалізниця завершила реконструкцію зупиночного пункту Видубичі, - Владислав Криклій
10.06.2020 12:21    105
Набула чинності Угода про позику між Україною та Світовим банком, в рамках якої буде розроблено 600 планів просторового розвитку територіальних громад
10.06.2020 12:07    83
Польша передала военному госпиталю в Киеве оборудования для борьбы с COVID-19
10.06.2020 11:41    84
За контрабанду українського лісу судитимуть громадянина Греції
10.06.2020 11:02    83
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 