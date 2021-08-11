Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 серпня 2021 року

Станом на 10.00 10 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 49 осіб. Всього за час пандемії одужало 25 243 особи, летальних випадків 94. На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 25 осіб.

За минулу добу зареєстровано 8 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 162 933 осіб отримали 1 дозу вакцини. З них 7 962 військових медиків. Повторно провакциновано 97 776 осіб.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 425 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Командування Медичних сил Збройних Сил України

Источник: mil.gov.ua

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