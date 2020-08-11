Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 10 серпня

Станом на 10.00 10 серпня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 305 осіб. Всього за час пандемії одужало – 681 особа, летальних випадків – 6.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 795 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 211 осіб. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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