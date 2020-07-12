Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 11 липня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 11 липня в Збройних Силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало — 440 осіб, летальних випадків — 5.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 519 осіб Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби — 24 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

За минулу добу зареєстровано 12 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них в закладах охорони здоров’я перебуває 6 осіб (Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» — 4 військовослужбовця, Чернігівська ЦРЛ — 1 військовослужбовець та Сарненська ЦРЛ — 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні в дома під наглядом медичної служби знаходяться 6 осіб (Київська область — 4 військовослужбовця та Рівненська — 2 військовослужбовця). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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