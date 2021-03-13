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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 березня 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 березня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 12 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1382 особи. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 16 613 осіб, летальних випадків 50.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 352 особи.

За минулу добу зареєстровано 185 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 35 осіб.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 5352 особи отримали 1 дозу вакцини.

З них 1031 військовий медик.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 864 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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