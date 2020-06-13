Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 червня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 12 червня в Збройних Силах України хворіє 160 осіб на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало – 163 особи, летальних випадків – 4. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 526 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 51 особа.

За минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 3 особи (Військово-медичний клінічний центр Центрального регіону – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області – 1 військовослужбовець та Дніпропетровська міська клінічна лікарня – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 3 особи (Волинська область – 2 військовослужбовця та Львівська область – 1 працівник ЗС України). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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