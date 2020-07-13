Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 липня

Станом на 10.00 12 липня в Збройних Силах України хворіє 144 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Всього за час пандемії одужало – 442 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 43 особи.

За минулу добу зареєстровано 2 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

2 військовослужбовця (Вінницька та Хмельницька область) знаходяться на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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