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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 лютого 2021 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 лютого 2021 року

Станом на 10.00 12 лютого в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 546 осіб. Про це повідомляє Командування медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало 15 359 осіб, летальних випадків 43.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 44 особи.

За минулу добу зареєстровано 41 новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізовано 9 осіб:

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ», Чернігівський військовий госпіталь та 59 військовий мобільний госпіталь — по 2 військовослужбовцю

Військово-медичний клінічний центр Центрального та Північного регіону, Рівненський військовий госпіталь — по 1 військовослужбовцю

Стан здоров’я хворих задовільний, призначено необхідне лікування.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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