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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 січня 2022 року

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 12 січня 2022 року

Станом на 10.00 12 січня 2022 року в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 421 особа. Всього за час пандемії одужало 34 562 особи, летальних випадків 111. На ізоляції (у тому числі, самоізоляції) перебуває 81 особа. За минулу добу зареєстровано 84 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Вакцинація від COVID-19.

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 238 802 особи отримали 1 дозу вакцини. 2 дози вакцини отримали 233 175 осіб.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни. Нагадуємо, що для набуття стійкого імунітету, після повторного щеплення, повинно пройти не менше двох тижнів. Звертаємося до вас не зволікати з їх здійсненням аби уберегти себе та оточуючих від цієї хвороби. Закликаємо також пояснити важливість здійснення вакцинації своїм близьким та знайомим.

Источник: mil.gov.ua

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