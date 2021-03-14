Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 березня 2021 року

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19. Станом на 10.00 13 березня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє 1526 осіб.

Всього за час пандемії одужало 16 691 особа, летальних випадків 50. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

На ізоляції (у тому числі самоізоляції) перебуває 449 осіб.

За минулу добу зареєстровано 222 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них до закладів охорони здоров’я госпіталізована 41 особа.

Вакцинація від COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 6046 осіб отримали 1 дозу вакцини.

З них 1260 військові медики.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 694 особи.

Щоб вберегти себе та свою родину від інфікування, Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає зробити щеплення та дотримуватися правил карантину і особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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