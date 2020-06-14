Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 червня

У Збройних Силах України тривають планові заходи щодо недопущення розповсюдження гострої респіраторної хвороби COVID-19.

Станом на 10.00 13 червня в Збройних Силах України хворіє 173 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Всього за час пандемії одужало – 169 осіб, летальних випадків – 4.

На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 536 осіб. Кількість військовослужбовців у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 93 особи.

За минулу добу зареєстровано дев’ятнадцять нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

З них у закладах охорони здоров’я перебуває 7 осіб (Чернівецький військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь – 1 військовослужбовець, ізолятор військової частини Київської області – 4 військовослужбовця, ще 1 військовослужбовець знаходиться в ізоляторі військової частини та буде спрямований до Національного військово-медичного клінічного центру “ГВКГ”). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби знаходиться 12 осіб (Львівська область – 4 військовослужбовців та 1 працівник ЗС України, Харківська – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України, Вінницька область – 3 військовослужбовця, Київська область – 1 військовослужбовець та 1 працівник ЗС України,). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, симптоми захворювання відсутні.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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