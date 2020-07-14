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Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 липня

Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 13 липня

Станом на 10.00 13 липня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 хворіє 143 особи.

Всього за час пандемії одужало – 443 особи, летальних випадків – 5.

На ізоляції (в тому числі, самоізоляція) перебуває 535 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція у найближчих три доби – 59 осіб.

За минулу добу нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 не зареєстровано. Про це повідомляє Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Аналіз захворювань серед військовослужбовців та цивільного населення свідчить про те, що найчастіше інфекція поширюється під час епізодичних зустрічей з найближчими людьми (друзями та рідними), що не входять до кола осіб, з якими ви спілкуєтеся щодня або мешкаєте разом. Не наражайте себе та свою родину на небезпеку зайвими контактами.

Командування Медичних сил Збройних Сил України закликає дотримуватися правил карантину та особистої гігієни.

Источник: mil.gov.ua

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